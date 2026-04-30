Пять человек пострадали при пожаре в Красноярске

В Красноярске при пожаре пострадали жители пятиэтажки на улице Аэровокзальная. Об этом рассказали в краевом МЧС. Возгорание произошло около полуночи 29 апреля в одной из квартир на третьем этаже. В подъезде стояло плотное задымление. 45 человек эвакуировались самостоятельно, еще девять вывели сотрудники МЧС. Одного из спасенных обнаружили на лестничной клетке, мужчине понадобилась помощь врачей. Позже к медикам обратились еще четыре человека с отравлением продуктами горения.
Пожар ликвидировали на площади 18 «квадратов», от огня пострадали домашние вещи и мебель. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
