В Нижнеудинском районе Иркутской области потушили лесной пожар

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, возгорание обнаружили на площади 9 га. В ликвидации принимали участие 14 специалистов лесоохраны при помощи двух машин. В ведомстве отметили, что огонь распространялся на крутом склоне, что несколько усложнило процесс тушения. Известно, что возгорание могло произойти по вине местного жителя.