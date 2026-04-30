В Нижнеудинском районе Иркутской области потушили лесной пожар

IrkutskMedia, 30 апреля. За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировали один лесной пожар. Распространение огня предотвратили в Нижнеудинском районе.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, возгорание обнаружили на площади 9 га. В ликвидации принимали участие 14 специалистов лесоохраны при помощи двух машин. В ведомстве отметили, что огонь распространялся на крутом склоне, что несколько усложнило процесс тушения. Известно, что возгорание могло произойти по вине местного жителя.
На данный момент действующих лесных пожаров не зафиксировано.
Сейчас в наземном патрулировании задействовано 54 группы общей численностью 127 человек.
Напомним, что в начале этой неделе пожароопасный сезон открыли ещё в семи лесничествах Приангарья. Речь идет о Братском, Заларинском, Качугском, Нижнеудинском, Падунском, Тулунском и Чунском районах.