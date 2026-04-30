Задержания после пожара — восемь погибших на стройке в Москве

Следственный комитет сообщает: по делу о пожаре на стройке на севере Москвы задержаны пять человек. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей.
Пожар произошёл 28 апреля в административно-бытовом комплексе строящегося технопарка в третьем Балтийском переулке. Огонь быстро распространился, помещение заполнилось токсичным дымом. Погибли восемь человек, ещё трое получили тяжкий вред здоровью, пишет телеграм-канал Baza.
По версии следствия, на объекте системно нарушались требования пожарной безопасности и строительные нормы. Не работали системы сигнализации и пожаротушения, хранились легковоспламеняющиеся материалы, а на этажах размещались бытовки из горючих материалов без вентиляции.
Также была перекрыта одна из эвакуационных лестниц, из-за чего люди не смогли вовремя покинуть здание.
Ранее сообщалось, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания в электрощитке. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности, движение в переулке перекрывали.
