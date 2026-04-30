Сапёры работают на месте взрыва в квартире на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы сапёры МВД обследуют квартиру на улице Академика Бочвара, где произошёл взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Дом и прилегающая территория оцеплены, доступ в подъезд ограничен полицией.

Источник: Life.ru

Повреждённая квартира в Москве. Видео © Telegram / SHOT.

Согласно Telegram-каналу, обследование проводят сотрудники инженерно-сапёрного подразделения МВД. Удар пришёлся по кухонной зоне: выбиты стёкла, повреждена оконная рама. Часть вещей жильца оказалась за пределами квартиры — на земле обнаружены веб-камера и упаковка от туалетной воды.

Напомним, в районе Щукино на улице Академика Бочвара примерно в 04:00 в Москве произошёл взрыв в квартире. В одной из комнат выбило стёкла, осколками повредило припаркованные во дворе автомобили. После в помещении вспыхнул пожар, который был оперативно потушен жильцами дома. По уточнённым данным, причина взрыва будет выясняться в дальнейшем.

