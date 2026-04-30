Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске у пьяного водителя конфисковали автомобиль за 2 млн рублей

67-летний мужчина получил штраф и лишился машины после повторного нарушения.

Источник: Пресс-служба прокуратуры региона

IrkutskMedia, 30 апреля. В Братске суд вынес приговор 67-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, назначив штраф в 200 тысяч рублей, лишение прав на 2 года и конфискацию автомобиля стоимостью около 2 млн рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что в декабре 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль автомобиля Changan CS75 в состоянии алкогольного опьянения.