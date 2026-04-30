В Братске у пьяного водителя конфисковали автомобиль за 2 млн рублей

IrkutskMedia, 30 апреля. В Братске суд вынес приговор 67-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, назначив штраф в 200 тысяч рублей, лишение прав на 2 года и конфискацию автомобиля стоимостью около 2 млн рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.