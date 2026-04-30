Часть Николаевской области Украины обесточена

Энергетики работают над восстановлением.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Часть жителей Николаевской области на юге Украины осталась без света. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

«Произошли отключение электроэнергии в части населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов. Энергетики со вчерашнего дня работают над восстановлением», — написал он в Telegram-канале.

Вечером 29 апреля перебои с электроснабжением после взрыва были зафиксированы в Николаеве. В ночь на четверг в регионе действовал режим воздушной тревоги.