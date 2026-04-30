Мошенничество на 30 млн — в Бурятии топ-менеджеров взяли за аферу

В МВД по Республике Бурятия сообщили: пресечена деятельность группы, пытавшейся похитить более 30 млн рублей у локомотивовагоноремонтного завода.

По данным следствия, в январе прошлого года подрядчик заключил контракт на сумму свыше 85 млн рублей на ремонт и сборку почти трёх тысяч комплектующих.

Руководство компании заявило о полном выполнении работ, однако фактически было отремонтировано менее двух тысяч единиц на сумму около 55 млн рублей.

Чтобы получить оставшиеся деньги, фигуранты внесли в документы ложные сведения и завысили объёмы выполненных услуг.

По версии следствия, схема реализовывалась при участии директора по обеспечению производства завода. По подложным актам участники получили более 7 млн рублей, ещё около 23 млн выплатить не успели.

Нарушения выявила служба безопасности предприятия, после чего материалы передали в полицию.

Все четверо подозреваемых задержаны при поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяты документы, средства связи и имущество, включая два автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Решается вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Решается вопрос о мере пресечения.