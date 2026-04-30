Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура закрыла подземный хостел «Kazarma» в Новосибирской области

Нелегальная гостиница находилась в подвале МКД.

Источник: Прокуратура НСО

Прокуратура Маслянинского района совместно с представителями правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии провела проверку соблюдения законодательства при организации работы местного хостела «Kazarma», который располагался в подвальном помещении многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с действующим законодательством, в частности с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678−20», регулирующим санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий, помещений и условиям осуществления деятельности, размещение гостиниц в жилых помещениях запрещено.

Кроме того, действующие нормы прямо запрещают размещение гостиничных номеров в подвальных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях, находящихся непосредственно над автостоянками, расположенными в подземной или цокольной части.

«Вместе с тем, в нарушение норм федерального законодательства, указанный хостел незаконно функционировал, чем представлял угрозу для проживающих в нём граждан», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам проведённой проверки прокуратурой были приняты меры прокурорского реагирования, направленные на прекращение деятельности незаконного хостела.

