Прокуратура закрыла подземный хостел «Kazarma» в Новосибирской области

Прокуратура Маслянинского района совместно с представителями правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии провела проверку соблюдения законодательства при организации работы местного хостела «Kazarma», который располагался в подвальном помещении многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
В ходе проверки установлено, что в соответствии с действующим законодательством, в частности с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678−20», регулирующим санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий, помещений и условиям осуществления деятельности, размещение гостиниц в жилых помещениях запрещено.
Кроме того, действующие нормы прямо запрещают размещение гостиничных номеров в подвальных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях, находящихся непосредственно над автостоянками, расположенными в подземной или цокольной части.
«Вместе с тем, в нарушение норм федерального законодательства, указанный хостел незаконно функционировал, чем представлял угрозу для проживающих в нём граждан», — отметили в надзорном ведомстве.
По итогам проведённой проверки прокуратурой были приняты меры прокурорского реагирования, направленные на прекращение деятельности незаконного хостела.