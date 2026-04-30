В Калифорнии самолёт едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку

Boeing 737 вылетел из Сан-Франциско в 7:14 по местному времени. Незадолго до посадки в Сан-Диего в 8:30 пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. Борт благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке.