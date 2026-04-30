В Калифорнии самолёт едва не столкнулся с дроном при заходе на посадку

Пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с беспилотником при посадке в Сан-Диего, Калифорния. Инцидент произошёл утром в среду. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя авиакомпании.

Источник: Life.ru

Boeing 737 вылетел из Сан-Франциско в 7:14 по местному времени. Незадолго до посадки в Сан-Диего в 8:30 пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. Борт благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке.

Повреждений на корпусе самолёта не обнаружено. ФБР уже занялось расследованием происшествия.

Ранее самолёт Хабаровск — Охотск вернулся в аэропорт вылета из-за возможной технической проблемы, обнаруженной экипажем после взлёта. На борту находились 37 человек, никто не пострадал. Повторный вылет запланирован на четверг. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полётов. О характере неисправности пока не сообщается.

