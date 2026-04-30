В Приморье медика будут судить за смерть пациента после МРТ

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Медработник частной клиники в Артеме Приморского края предстанет перед судом по обвинению в смерти 87-летнего пациента, которому она, несмотря на то, что у пациента был кардиостимулятор, провела МРТ, сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая проводила магнитно-резонансное исследование 87-летнему мужчине с кардиостимулятором. Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования. В результате воздействия магнитного поля работа кардиостимулятора нарушена, что привело к острой сердечно-сосудистой недостаточности и смерти пациента», — говорится в сообщении.

На медработника завели дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Уголовное дело направлено в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу», — отмечает прокуратура.