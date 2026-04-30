В Волгоградской области затонуло еще одно маломерное судно

Очередное ЧП произошло на Волге в Волгоградской области. В районе села Нижняя Добринка Камышинского района накануне потерпело бедствие маломерное судно, которым управлял 73-летний мужчина.

— К моменту прибытия дежурной смены Камышинского поисково-спасательного подразделения пострадавший мужчина 1952 г.р. был извлечен из воды очевидцем, — сообщили в ГКУ Служба спасения.

Эвакуация пострадавшего осложнялась крутым и обрывистым склоном, исключающего подход плавсредств. Спасатели смогли доставить мужчину к месту подъезда скорой помощи, где пострадавшего передали медикам. Причины ЧП неизвестны.

Напомним, что 24 апреля в Волгоградской области произошло несколько происшествий с маломерными судами, попавшими в шторм. Самое трагичное случилось в Светлоярском районе, где затонула лодка с рыбаками. Тела троих человек удалось найти. Поиски четвертого рыбака продолжаются.

Фото из архива V102.RU.

