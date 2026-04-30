В Волгоградской области затонуло еще одно маломерное судно

Напомним, что 24 апреля в Волгоградской области произошло несколько происшествий с маломерными судами, попавшими в шторм. Самое трагичное случилось в Светлоярском районе, где затонула лодка с рыбаками. Тела троих человек удалось найти. Поиски четвертого рыбака продолжаются.