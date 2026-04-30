Вражеские БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области

В ночь на 30 апреля дежурные силы ПВО отразили атаку вражеских БПЛА в небе над Ростовской областью. По информации губернатора Юрия Слюсаря, дроны сбиты над пятью районами.
В их числе Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской, Чертковский и Красносулинский районы.
Информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала.
«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — обратился к землякам глава донского региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше