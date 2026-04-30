В Бурятии предотвращено хищение 30 миллионов рублей у локомотивного завода

Ранее в Москве предъявили обвинение бывшему заместителю директора концерна «Калашников» Сергею Белякову. Следствие считает, что он причастен к хищению более 213 млн рублей при поставках экипировки в рамках гособоронзаказа. По данным источников, по делу уже допросили ключевых свидетелей и назначили экспертизы. Сам фигурант вину не признал и заявил, что сделка была обоснованной. Суд ранее продлил срок его ареста, расследование близится к завершению.