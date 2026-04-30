Грузовик насмерть сбил 10-летнего велосипедиста в Шелеховском районе

В селе Введенщина Шелеховского района утром 30 апреля 2026 случилась трагедия. Около 9:20 утра водитель грузового автомобиля ГАЗ-66 сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции и прокуратуре, от полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.