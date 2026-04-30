Грузовик насмерть сбил 10-летнего велосипедиста в Шелеховском районе

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и заместитель прокурора.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В селе Введенщина Шелеховского района утром 30 апреля 2026 случилась трагедия. Около 9:20 утра водитель грузового автомобиля ГАЗ-66 сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции и прокуратуре, от полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

— На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и заместитель прокурора города Шелехова. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии, — добавили в пресс-службе ведомств.

Прокуратура проведет проверку и даст оценку тому, как соблюдалось законодательство о защите прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, которую проводят полицейские.