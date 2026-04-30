Лишённый прав хабаровчанин задержан с купленным документом на чужое имя

Водитель приобрёл подделку в интернете.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские задержали 44-летнего водителя с купленными правами на чужое имя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Автомобиль начальником отдела одной из компаний остановили в Кировском районе для проверки. Документ даже с виду имел признаки подделки, а экспертиза показала, что он отпечатан на цветном принтере, а имя не соответствовало данным водителя.

Он рассказал, что заказал права на чужое имя в интернете и через несколько дней получил по почте. Ранее он был лишен водительских прав на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

— Возбуждено уголовное дело о подделке документов (ч.3 ст. 327 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее хабаровчанка пыталась получить водительские права на основе поддельных.