Директора рудника в Бурятии задержали по делу о гибели работников из-за лавины

«Следственными органами СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования и гибели работников горнодобывающего предприятия, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины», — говорится в сообщении.