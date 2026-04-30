Директора рудника в Бурятии задержали по делу о гибели работников из-за лавины

УЛАН-УДЭ, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи в Бурятии задержали директора рудника «Ирокинда» по делу о гибели шести работников при сходе лавины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела по факту травмирования и гибели работников горнодобывающего предприятия, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании для него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

СК