Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над двумя городами и 11 районами Воронежской области сбили 43 БПЛА

Минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами Воронежской области расчёты противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 43 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее над Дзержинском Нижегородской области раздалось около пяти взрывов. Российская ПВО уничтожала воздушные цели. По словам местных жителей, было слышно 3−5 взрывов в разных частях города. Также они наблюдали вспышки в небе. Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше