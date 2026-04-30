Силы ПВО уничтожили 189 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 189 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались, что дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
Ночью того же дня сообщалось, что около пяти взрывов прозвучало над Дзержинском Нижегородской области. Силы противовоздушной обороны уничтожали воздушные цели. Очевидцы рассказали, что было слышно три-четыре взрыва в разных частях города. Местные утверждают, что были видны вспышки в небе.
Днем ранее серия взрывов прозвучала над Липецком. Силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Местные жители рассказали, что было две волны взрывов над городом.