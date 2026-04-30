Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание по делу экс-главы минфина Дона сорвалось из-за неявки подсудимой

Слушание в Кировском районном суде Ростова, запланированное на 29 апреля, не состоялось.

Слушание в Кировском районном суде Ростова, запланированное на 29 апреля, не состоялось. Причиной стал перевод экс-министра финансов региона Лилии Федотовой в другое СИЗО, сообщает портал dondaу.

По словам защитника Федотовой, её сейчас переводят в один из ростовских изоляторов.

С марта Федотова содержится в СИЗО Новочеркасска. Доставка фигурантки в суд каждый раз создаёт сложности: слушания начинаются с задержкой в несколько часов.

Напомним, бывшую чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла для нужд региона банковские кредиты по завышенной ставке, что нанесло ущерб областному бюджету примерно в 2 млрд рублей.