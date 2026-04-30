В Перми введён режим «Ковёр» утром 30 апреля

Режим «Ковёр» введён в Перми, сообщили через приложение РСЧС.
Согласно сообщению, его ввели в 7:20 радиусом 100 километров. Однако меньше, чем через час радиус был увеличен до 150 километров.
Также в городе вновь зазвучали сирены. Затем по городу включили объявления по громкоговорителю. Сайт perm.aif.ru отпавил запрос в Министерство территориальной безопасности, чтобы узнать подробнее об этом сообщении.
Напомним, что в регионе второй раз ввели режим «Беспилотной опасности». Известно, что все экстренные службы находятся в полной готовности. Пермяков призывают к спокойствию и просят быть внимательными. Первое сообщение о «Беспилотной опасности» появилось 6.27 утра 30 апреля. Спустя час режим сняли.
