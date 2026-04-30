Силы ПВО уничтожили за ночь 189 дронов ВСУ над регионами России

Российские противовоздушные силы уничтожили за ночь 30 апреля 189 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны противника были сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.
28 апреля, напомним, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 186 дронов ВСУ за ночь 28 апреля. Российские военные били беспилотники противника, в частности, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях.
Вместе с тем, стало известно, что Россия готовит ответ на рои дронов ВСУ.