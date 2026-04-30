Волгоградскую область и еще 13 регионов атаковали 189 дронов ВСУ

Силы ПВО в течение минувшей ночи отразили очередную атаку ВСУ на российские.

Силы ПВО в течение минувшей ночи отразили очередную атаку ВСУ на российские регионы, в числе которых была и Волгоградская область.

В общей сложности, как уточнили 30 апреля в Минобороны РФ, над 14 регионами было перехвачено и уничтожено 189 украинских БПЛА самолетного типа.

Помимо Волгоградской области дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Напомним, что беспилотная опасность действовала в Волгоградской области почти 10 часов. По сообщению губернатора, в результате террористической атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры был поврежден частный дом, пострадал один человек. Житель Алексеевского района получил осколочное ранение ноги. Иных повреждений и возгораний не произошло.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше