Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода сняты

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём воздушных судов после отмены ограничений.
В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме.
Напомним, прошедшей ночью силы ПВО перехватили и сбили 189 БПЛА над регионами России, включая Нижегородскую область.
