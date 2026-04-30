189 БПЛА перехвачены над регионами России, включая Нижегородскую область

189 украинских беспилотников были перехвачены и сбиты над регионами нашей страны ночью на 30 апреля. Об этом сообщает Минобороны России.
БПЛА были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода были введены этой ночью.
