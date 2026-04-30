43 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области ночью 30 апреля

Ночь с 29 на 30 апреля в Воронежской области прошла под звуки сирен и работу систем ПВО. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАХ подвел итоги самой массовой за последнее время воздушной атаки.
Ровно в 7:36 утра глава региона опубликовал сводку:
— Всего минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата.
При этом, по предварительным данным, ни один из обломков не причинил вреда гражданской инфраструктуре — пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что режим опасности атаки БПЛА ранее вводился в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, а также в Острогожском, Россошанском и Лискинском районах. Уже в 3:39 Гусев обрадовал жителей первым облегчением: отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в шести муниципалитетах.