Директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины

Сотрудники СК в Бурятии задержали директора рудника «Ирокинда» по делу о гибели шести работников при сходе лавины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины», — говорится в публикации.
Напомним, сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда» в Муйском районе. Девять человек расчищали технологическую дорогу, когда сошла лавина. По предварительным данным, трое рабочих выбрались самостоятельно, шестеро оставались под завалом. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия на севере Бурятии.