Директор рудника в Бурятии задержан по делу о гибели работников при сходе лавины

Напомним, сход снежной массы произошел на руднике «Ирокинда» в Муйском районе. Девять человек расчищали технологическую дорогу, когда сошла лавина. По предварительным данным, трое рабочих выбрались самостоятельно, шестеро оставались под завалом. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия на севере Бурятии.