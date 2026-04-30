БПЛА атаковали Нижегородкую область 30 апреля — Минобороны России

За указанный промежуток времени по всей территории России было ликвидировано 189 беспилотников самолётного типа.

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации успешно пресекли попытку атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над Нижегородской областью.

Эта информация была официально подтверждена Министерством обороны России. По данным ведомства, активность БПЛА наблюдалась ночью 30 апреля.

За указанный промежуток времени по всей территории России было ликвидировано 189 беспилотников самолётного типа. Угроза БПЛА была зафиксирована над территориями Астраханской, Брянской, Рязанской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Белгородской, Самарской, Воронежской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

На данный момент представители местных властей не комментировали инидент. Сррбщений о возможных последствиях не поступало.

Ранее Нижегородская область подвергалась атакам со стороны БПЛА 22 и 23 апреля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше