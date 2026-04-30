Аэропорт им. Чкалова закрыли из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде 30 апреля

План «Ковер» был введен для обеспечения безопасности.

Временные ограничения ввели в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 30 апреля. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».

План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту в 00:49 часов 30 апреля из-за угроз атаки БПЛА. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности, сообщили представители Росавиации в соцсетях.

Напомним, что утром 30 апреля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Нижегородскую область.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
