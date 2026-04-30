Директора рудника, где под лавиной погибли шесть человек, задержали

Следователи в Бурятии задержали директора рудника «Ирокинда» по делу о гибели шести работников при сходе лавины. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе СК России.
Уточняется, что расследование ведется по статьям о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем тяжкий вред здоровью и смерть двух и более человек.
В ведомстве уточнили, что директор рудника подозревается в том, что дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке рядом со штольней при наличии угрозы схода лавины.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, передает ТАСС.
О происшествии стало известно утром 28 апреля: правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Ориентировочные размеры схода: протяженность — 150 метров, ширина — 50 метров, глубина — до 6 метров. Пострадавшие могут находиться под снегом объемом до 45 тысяч кубических метров.