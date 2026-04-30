В нацпарке «Красноярские Столбы» возобновили поиски Виктора Потаенкова

В Красноярске бывший спецназовец ушел погулять в лес и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля в национальном парке «Красноярские Столбы» краевые спасатели по заявке полиции возобновили массовые поиски пропавшего 55-летнего Виктора Потаенкова. Наши коллеги с сайта sibnovosti.ru напомнили, что бывший спецназовец пропал еще 9 марта.

В тот день Виктор собирался на тренировку, но она отменилась. Тогда горожанин, видимо, решил не сидеть дома и поехал к восточному входу в национальный парк. Там он оставил свой автомобиль и направился на прогулку. С тех пор о мужчине ничего неизвестно.

Если вы видели пропавшего, то позвоните по номерам: 8 (391) 233−47−35, 8−950−99−66−066 или 112.