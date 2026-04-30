В Магаданской области произошло обрушение рудника

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек, к месту ЧП направлены спасатели. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: Reuters

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек», — сообщили в министерстве.

К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики, к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.

