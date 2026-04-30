Обрушение рудника произошло в Магаданской области

Рудник обрушился в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
К месту происшествия направили пожарных, горноспасателей и медиков, к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России.
— Поступило сообщение о сходе горной массы на Кадыкчанском угольном разрезе в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек, — заявили спасатели в беседе с ТАСС.
