В Магаданской области обрушился рудник, под завалами находятся люди

В Магаданской области произошла серьезная авария на угольном разрезе. В Сусуманском городском округе случилось обрушение горной породы, после чего связь с частью рабочих была потеряна.

Источник: Life.ru

В экстренных службах подтвердили инцидент.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек», — заявили представители МЧС.

На место происшествия оперативно выдвинулись спасательные отряды. В состав группы вошли пожарные подразделения, профессиональные горноспасатели и медицинские бригады.

Для усиления поисковой операции к вылету готовится вертолёт Ми-8. Авиация ведомства позволит быстрее доставить дополнительные силы в труднодоступный район.

Сейчас на объекте ведутся работы по расчистке завалов. Специалисты пытаются установить точное местоположение людей и деблокировать их в кратчайшие сроки.

Аналогичное ЧП произошло накануне в Бурятии на территории рудника «Ирокинда». В момент происшествия группа занималась расчисткой технологической дороги, когда поток снега внезапно накрыл людей. В результате трагедии погибли шесть человек, их тела уже найдены.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше