В Магаданской области обрушился рудник, под завалами могут находиться 8 человек

Ведется подготовка к проведению аварийно-спасательных работ на руднике в Магаданской области.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области произошло обрушение рудника. Под завалами, по предварительным данным, могут находиться до восьми человек. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в МЧС России.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасательные подразделения уже направлены к месту происшествия. Сейчас ведется подготовка к проведению аварийно-спасательных работ и оценке обстановки на объекте.

Напомним, в начале апреля двое человек погибли под завалом во время обрушения заброшенной штольни в поселке Токур в Селемджинском районе Приамурья. В момент аварии в штольне находились три человека. На место оперативно прибыли оперативная группа и 14 горноспасателей из Хабаровска.

