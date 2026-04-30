На пути в Крым и обратно остановлены восемь поездов

Восемь поездов остановлены на пути в Крым и в обратном направлении. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Российская газета

Остановка вызвана перерывом в работе Крымского моста. Отставание от графика составляет от 4,5 часа до получаса. Так, по пути в Крым на 4,5 часа отстают поезда № 025/026 Минеральные Воды — Симферополь (находится в Тамани) и № 173/174 Москва — Евпатория (прибыл на ст. Вышестеблиевская). На четыре часа отстал поезд № 092/091 Москва — Севастополь (прибыл в Тамань). Еще два поезда, следующих в направлении Крыма: Поезд № 028/027 Москва — Симферополь (прибыл на ст Кр Стрела) и Поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (прибыл на ст Старотитаревская) следуют с задержкой на 2,5 часа.

В направлении из Крыма на 3,5 часа задерживаются два состава: № 174/173 Евпатория — Москва и № 174/173 Евпатория — Москва (оба находятся в Керчи). Еще один поезд 098/097 Симферополь — Москва (находится на станции Багерово) отстал на полчаса.

Время задержки поездов может измениться. Движение по Крымскому мосту было остановлено в 3:11 ночи и на данный момент не возобновилось.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
