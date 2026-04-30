На пути в Крым и обратно остановлены восемь поездов

Остановка вызвана перерывом в работе Крымского моста. Отставание от графика составляет от 4,5 часа до получаса. Так, по пути в Крым на 4,5 часа отстают поезда № 025/026 Минеральные Воды — Симферополь (находится в Тамани) и № 173/174 Москва — Евпатория (прибыл на ст. Вышестеблиевская). На четыре часа отстал поезд № 092/091 Москва — Севастополь (прибыл в Тамань). Еще два поезда, следующих в направлении Крыма: Поезд № 028/027 Москва — Симферополь (прибыл на ст Кр Стрела) и Поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (прибыл на ст Старотитаревская) следуют с задержкой на 2,5 часа.