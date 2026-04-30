Подростков-руферов задержали в Екатеринбурге — снимали для ВСУ

В Екатеринбурге задержали группу подростков, которые передавали украинским спецслужбам панорамные снимки города. Эти материалы, по данным источника, могли использоваться при атаке 25 апреля.
По имеющейся информации, подготовка велась не менее трех месяцев. Для сбора данных использовали школьников, которые поднимались на крыши высотных зданий и фиксировали виды города. В феврале и марте их начали выявлять во время проникновения на объекты, пишет телеграм-канал Mash.
Одну из групп задержали сотрудники Росгвардии. В телефонах обнаружили панорамные фотографии и видеозаписи, отправленные за вознаграждение.
Утверждается, что на основе полученных материалов была создана компьютерная модель города. Ее применили для доработки изображения с камеры беспилотника, чтобы он мог двигаться к цели даже при отсутствии интернет-соединения.
Атака произошла 25 апреля около пяти утра по московскому времени. Беспилотник врезался в многоэтажный дом в центре Екатеринбурга, повреждены верхние этажи. Пострадали шесть человек.
Вопрос о наказании остается открытым: задержанные не достигли 16-летнего возраста. Обстоятельства устанавливаются.
