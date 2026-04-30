Масштабный удар отражён: Над территорией России ночью сбили почти 200 украинских дронов

Ранее над Дзержинском Нижегородской области раздалось около пяти взрывов. Российская ПВО уничтожала воздушные цели. По словам местных жителей, было слышно 3−5 взрывов в разных частях города. Также они наблюдали вспышки в небе. Точной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.