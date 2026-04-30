В Минобрнауки Прикамья рассказали порядок действий при атаке БПЛА

В Министерстве образования и науки Пермского края рассказали порядок действий при атаке БПЛА.
В министерстве пояснили, что при объявлении режима «Беспилотной опасности» учащиеся остаются внутри образовательного учреждения. Педагоги действуют по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность.
При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в коридоры, спортзалы, размещают на первых этажах. В краевом Минобрнауки подчеркнули, что необходимости забирать детей нет. После отмены режима занятия продолжатся в обычном режиме.
«Все сотрудники следуют утверждённому алгоритму. Окна все закрыты, парты отодвинуты от них. Старшеклассников, у которых есть перерывы между уроками, просим оставаться в гимназии. Также, если у вас есть возможность забрать детей начальной школы после уроков, мы будем вам очень признательны», — такое сообщение получают родители учащихся от классных руководителей.