Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобрнауки Прикамья рассказали порядок действий при атаке БПЛА

После отмены режима «Беспилотной опасности» занятия продолжатся в обычном режиме.

В Министерстве образования и науки Пермского края рассказали порядок действий при атаке БПЛА.

В министерстве пояснили, что при объявлении режима «Беспилотной опасности» учащиеся остаются внутри образовательного учреждения. Педагоги действуют по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность.

При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в коридоры, спортзалы, размещают на первых этажах. В краевом Минобрнауки подчеркнули, что необходимости забирать детей нет. После отмены режима занятия продолжатся в обычном режиме.

«Все сотрудники следуют утверждённому алгоритму. Окна все закрыты, парты отодвинуты от них. Старшеклассников, у которых есть перерывы между уроками, просим оставаться в гимназии. Также, если у вас есть возможность забрать детей начальной школы после уроков, мы будем вам очень признательны», — такое сообщение получают родители учащихся от классных руководителей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
