Один человек пострадал при инциденте в доме на северо-западе Москвы

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в жилом доме на улице Академика Бочвара в Москве. Один человек пострадал, сообщили в столичном СКР. Какие-либо подробности в ведомстве не приводят.

В СКР уточнили, что организована доследственная проверка. «Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, выясняют причину случившегося», — указано в пресс-релизе ведомства.

Telegram-канал Shot пишет, что в одной из квартир дома произошли взрыв и пожар. Выбиты стекла в одной из комнат, осколками задеты припаркованные машины. Предварительно, причиной стал неисправный чайник. На место прибыли саперы. Пострадавший доставлен в НИИ имени Склифосовского.