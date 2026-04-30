БПЛА атаковали Нижегородскую область 30 апреля: что известно?

В аэропорту имени Чкалова введены временные ограничения на прием и запуск самолетов.

Дежурные силы ПВО успешно ликвидировали вражеские беспилотные летательные аппараты над Нижегородской областью. Согласно заявлению Минобороны Российской Федерации, атака была зафиксирована ночью 30 апреля.

Всего за указанный промежуток времени над российскими регионами было перехвачено 189 беспилотников. Помимо Нижегородской области, попытки атак были направлены на Астраханскую, Брянскую, Рязанскую, Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Белгородскую, Самарскую, Воронежскую, Саратовскую, Тульскую и Ульяновскую области.

В связи с инцидентом, аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) с 00:49 30 апреля временно прекратил прием и отправку воздушных судов, как сообщает Росавиация. Это решение принято в целях обеспечения безопасности. Информацию о статусе рейсов рекомендуется уточнять на информационных табло аэропорта, который функционирует в усиленном режиме.

Официальная информация о последствиях атаки БПЛА на Нижегородскую область не поступала.

Напомним, инцидент с атакой БПЛА на Нижегородскую область произошел также 22 и 23 апреля. Тогда из-за падения обломков сбитых БПЛА в Кствоском районе загорелось одно из предприятий.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше