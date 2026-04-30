Спасатели под Волгоградом эвакуировали тонущего с обрыва у Нижней Добринки

29 апреля 2026 года возле села Нижняя Добринка под Камышином в Волгоградской области едва не произошла трагедия. Перевернулось маломерное судно, и судоводитель оказался в воде.
На помощь первым пришел случайный очевидец. Он успел вытащить мужчину 1952 года рождения из реки до прибытия профессионалов.
Когда на место вызова приехали камышинские спасатели, пострадавший уже был на берегу. Но возникла новая проблема. Берег здесь крутой и обрывистый. Машина скорой помощи не могла подъехать вплотную к воде, а плавсредства не могли причалить из-за рельефа. Передать человека медикам напрямую было невозможно.
Сотрудники ГКУ «Служба спасения» взяли ситуацию под контроль. Они организовали эвакуацию мужчины по сложному склону. Пострадавшего подняли наверх, к дороге, где его ждала бригада врачей. Мужчину передали медикам для госпитализации.
