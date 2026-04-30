Конфликт закончился стрельбой в Атырауской области

Как сообщает «Ак Жайык», 27 апреля во дворе дома 30-летнего мужчины в поселке Индербор произошел конфликт, который, по имеющейся информации, закончился применением травматического оружия. После выстрелов нападавшие скрылись. Позже полиция объявила ориентировку и задержала двоих подозреваемых — братьев 2003 и 2004 годов рождения. Пострадавшему провели операцию в районной больнице. Сейчас он находится в хирургическом отделении. В ДП Атырауской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что подозреваемые действительно установлены и водворены под стражу.