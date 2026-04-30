Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликт закончился стрельбой в Атырауской области

В поселке Индербор конфликт закончился стрельбой. Есть раненый. В ДП Атырауской области заявили, что подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ.

Как сообщает «Ак Жайык», 27 апреля во дворе дома 30-летнего мужчины в поселке Индербор произошел конфликт, который, по имеющейся информации, закончился применением травматического оружия. После выстрелов нападавшие скрылись. Позже полиция объявила ориентировку и задержала двоих подозреваемых — братьев 2003 и 2004 годов рождения. Пострадавшему провели операцию в районной больнице. Сейчас он находится в хирургическом отделении. В ДП Атырауской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что подозреваемые действительно установлены и водворены под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — отметили в пресс-службе ведомства.