Мирный житель погиб при ударе дрона в Энергодаре

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали Энергодар. При ударе по одному из магазинов города погиб мирный житель, сообщил мэр Максим Пухов в «Максе».
Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), перешедшей под контроль России в марте 2022 года. Регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 апреля господин Пухов сообщал о попытке удара по городу четырьмя беспилотниками, все из них сбиты.
