Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирный житель погиб при ударе дрона в Энергодаре

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали Энергодар. При ударе по одному из магазинов города погиб мирный житель, сообщил мэр Максим Пухов в «Максе».

Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), перешедшей под контроль России в марте 2022 года. Регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 апреля господин Пухов сообщал о попытке удара по городу четырьмя беспилотниками, все из них сбиты.

