Под Петербургом обезврежена авиабомба времен Великой Отечественной войны

Фугасную авиабомбу ФАБ-100 чаще использовали в Красной армии.

В Ленинградской области была обезврежена авиабомба времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на Невском пятачке в Кировске. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Фугасную авиабомбу ФАБ-100 чаще использовали в Красной армии. Две недели назад такую же находку ликвидировали в Крыму. А в нашем регионе работали специалисты Невского спасательного центра, взорвавшие снаряд.

Ранее на Piter.TV: сотрудники МЧС России уничтожили авиабомбу ФАБ-250 времен ВОВ, найденную на проспекте Маршала Блюхера. Боеприпас извлекли из земли и отвезли на специальный полигон.

