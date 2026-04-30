Автобус попал в ДТП на площади Калинина в Новосибирске

В Новосибирске 30 апреля у площади Калинина произошла авария с участием автобуса № 30. Об этом сообщил корреспондент редакции Om1 Новосибирск, находящийся на месте.
«Прямо сейчас у площади Калинина произошла авария с участием автобуса № 30. На месте работают сотрудники ГАИ», — передаёт корреспондент.
Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет. Обстоятельства выясняются.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области вечером 29 апреля произошло смертельное ДТП с пешеходом. Авария случилась в Ордынском районе на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар».