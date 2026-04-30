В Хабаровске в трамвае пассажира ранили ножом в грудь

В Хабаровске днем в салоне трамвая произошла поножовщина. Один из пассажиров был ранен ножом в область груди. Подозреваемый в нападении задержан.

Как сообщили в СК региона, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Фигурант — 31-летний мужчина без определенного места жительства, он заключен под стражу.

Предварительно установлено, что подозреваемый ехал в трамвае со своим братом, когда с ними завел беседу незнакомец. За разговорами принялись распивать спиртное прямо в трамвае, как вдруг злоумышленник достал нож и ударил им в грудь своего случайного собутыльника. Пострадавший упал на пол, но смог выбраться из вагона и попросить помощи у людей. Ему вызвали скорую, мужчину доставили в больницу.

Ведется следствие.