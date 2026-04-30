Вузы и школы Перми переходят на дистант из-за угрозы атаки БПЛА

В Перми обстановка резко осложнилась из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с потенциальной опасностью руководство местных образовательных учреждений начало экстренно отменять занятия.

Источник: Life.ru

Учащихся вузов оперативно переводят на дистанционный формат работы до тех пор, пока не будет снят особый режим. Ситуация в школах ещё более напряженная: в ряде учебных заведений ребят вынужденно размещают в коридорах и спортзалах, подальше от окон, согласно протоколам безопасности, передаёт Ural Mash.

Городские улицы наполнил вой сирен, предупреждающих об опасности. Местные жители делятся в соцсетях информацией о том, что с раннего утра слышат громкие звуки, напоминающие взрывы.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Власти и экстренные службы призывают население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

Пока неясно, как долго продлится режим повышенной готовности. Дальнейшие решения об открытии школ и университетов будут приниматься исходя из развития оперативной обстановки в регионе.

Ранее Life.ru показывал, как небо над Пермью заволокло чёрным дымом после атаки дрона. Напомним, в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали. Сегодня город снова атакуют БПЛА.

