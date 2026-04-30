Жители сообщили о взрывах над Пермью, где идет отражение атаки БПЛА

Жители Перми сообщили о двух сериях взрывов над городом, где ранее повторно объявили беспилотную опасность и работают системы ПВО. По данным SHOT, в городе слышали не менее двух громких звуков, а часом ранее — еще несколько взрывов.
С утра 30 апреля в Перми дважды объявляли о беспилотной опасности: первый — в 6.30 по местному времени, а через полчаса отменили; второй раз, в 7.15, опасность атаки БПЛА объявили вновь.
Примерно в 9.20 по всей Перми включили сирены, а местный аэропорт временно закрыли.
«Сейчас в городе воет сирена, по телевизору показывают оповещения о воздушной тревоге. Занятия в школах Перми отменены, а студентов переводят на дистант из-за продолжающейся в регионе атаки украинских БПЛА», — пишет SHOT.
На момент публикации заметки данных о пострадавших и повреждениях в городе не было.
За минувшую ночь силы ПВО сбили над 14 регионами России 189 украинских дронов, однако налеты в ряде субъектов РФ еще продолжаются.