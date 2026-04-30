Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву избрали меру пресечения

Советский районный суд Уфы 30 апреля избрал меру пресечения в отношении мэра города Ратмира Мавлиева. Как сообщает объединенная пресс-служба судов РБ, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 июля 2026 года. Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее в администрации Главы Башкирии прокомментировали задержание мэра Уфы. Ратмиру Мавлиеву вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Градоначальник свою вину не признает. По мнению защиты, мэра умышленно оговаривают недобросовестные застройщики, так как в прошлом году муниципалитет инициировал судебные разбирательства по оспариванию «земельных» сделок. Якобы так застройщики решили отомстить за принципиальную позицию Мавлиева по отстаиванию интересов города.
Кроме того, замглавы администрации, замачальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «превышение должностных полномочий». В отношении замначальника УЗИО Рушата Фазлиахметова накануне была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 июля. Также Советский районный суд удовлетворил ещё одно ходатайство следствия и избрал запрет определённых действий до 11 июля для директора санатория «Радуга» Алексей Силин.
По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, фигуранты организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев Уфы. В 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительной деятельности, потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города.
Преступную деятельность выявили и пресекли следователи СУ СК России по РБ. По уголовному делу были проведены допросы, обыски и выемки. В настоящее время продолжается установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.