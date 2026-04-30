В Перми отменили все занятия в нескольких вузах из-за атаки БПЛА

Из-за атаки БПЛА 30 апреля в Перми в нескольких вузах отменили все учебные занятия или перевели студентов на дистанционное обучение.
Первыми об изменениях в образовательном процессе сообщили в пресс-службе Пермского университета (ПГНИУ).
«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — рассказали в университете.
Как рассказал один из студентов ПГНИУ сайту perm.aif.ru, уведомления об отмене занятий также поступили на электронную почту и платформу для учащихся.
Студентов Пермского филиала РЭУ им. Плеханова перевели на дистанционный формат обучения.
Напомним, режим «Беспилотной опасности» в Пермском крае 30 апреля вводили дважды за утро: сначала в 6:10 (его отменили спустя час), затем повторно в 7:20. В это же время в Перми был объявлен режим «Ковёр».