Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми отменили все занятия в нескольких вузах из-за атаки БПЛА

Студентов перевели на дистанционное обучение.

Из-за атаки БПЛА 30 апреля в Перми в нескольких вузах отменили все учебные занятия или перевели студентов на дистанционное обучение.

Первыми об изменениях в образовательном процессе сообщили в пресс-службе Пермского университета (ПГНИУ).

«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — рассказали в университете.

Как рассказал один из студентов ПГНИУ сайту perm.aif.ru, уведомления об отмене занятий также поступили на электронную почту и платформу для учащихся.

Студентов Пермского филиала РЭУ им. Плеханова перевели на дистанционный формат обучения.

Напомним, режим «Беспилотной опасности» в Пермском крае 30 апреля вводили дважды за утро: сначала в 6:10 (его отменили спустя час), затем повторно в 7:20. В это же время в Перми был объявлен режим «Ковёр».

